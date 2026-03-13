Diyarbakır'da Okulda Şiddet İddiası

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakırlı iş insanı Yılmaz Elaldı, 8 yaşındaki torununun Kayapınar ilçesindeki özel bir okulda müdür tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek hastaneden darp raporu aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlatırken, Elaldı okullarda şiddete maruz kaldığını söyleyen çocuklar için ücretsiz psikolojik destek sunulacak bir birim kurulmasına öncülük etti.

Diyarbakırlı iş insanı Yılmaz Elaldı, Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda öğrenim gören 8 yaşındaki torunu Eymen'in okul müdürü tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek adli ve idari makamlara başvurdu. Ailenin şikayeti üzerine darp raporu alınırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Elaldı, okullarda şiddete maruz kaldığını belirten çocuklara destek olmak amacıyla özel bir eğitim merkezinde ücretsiz psikolojik destek sağlayacak bir birim kurduklarını açıkladı.

Torununun bir süredir çeşitli sağlık şikayetleri olduğunu söyleyen Elaldı, yaşananların daha sonra ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"8 yaşında ilkokul 3'e giden bir torunum var, Eymen. Okula gittiği zaman sürekli 'hastayım', 'kafam ağrıyor' ya da vücudunun ağrılarıyla ilgili şikayetlerde bulunuyordu. Biz de birkaç kez doktora götürdük. Doktorlar bir şey olmadığını, sanki incinmiş gibi göründüğünü söylediler. Biz de çocuklarla oynamıştır, düşmüştür diye düşündük. Kesinlikle böyle işkencevari bir muamele olabileceğini düşünmemiştik."

Çocuğun korkudan bize söylememesi ve en sonunda babaannesine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Konuşmalarından sonra biz de kayıtsız kalmadık, doktora götürdük. Pedagog eşliğinde devlet hastanesinden rapor aldık ve ardından savcılığa şikayette bulunduk."

"Birçok çocuk yaşadıklarını anlatamıyor"

Birçok çocuğun yaşadıklarını anlatamadığını belirterek ailelere çağrıda bulunan Elaldı, olayla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Elimizdeki raporlarla savcılığa şikayetlerimizi yaptık. Aile ve Sosyal Hizmetler'den Milli Eğitim'e kadar gerekli tüm yerlere başvurduk. İlkokul 3'e giden bir çocuğa böyle bir şiddetin uygulanması kabul edilemez. Biz kesinlikle şikayetlerimizin hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz ve bu işin peşini bırakmayacağız. Çocuklar korkudan ailelerine anlatamıyor. Ailelere tavsiyem, çocuklarının üzerini değiştirirken vücutlarını kontrol etmeleri. Çünkü birçok çocuk yaşadıklarını anlatamıyor."

Biz kendi çocuğumuzda da gördük, bazı okullarda fiziki ve psikolojik şiddet görüyor çocuklarımız. Bu çocuklar tabii bazı şeyleri birçok şeyi eve anlatmamakla beraber öyle devam etmekte. Bunun için ailelerden ricamız şüphelenen ailelerimiz kurumumuzdaki bu birime gelip destek alabilirler."

Şiddete maruz kalan çocuklar için ücretsiz destek birimi

Olayın ardından Aba Eğitim Merkezi bünyesinde şiddete maruz kalan çocuklara yönelik ücretsiz psikolojik destek birimi kuruldu. Merkez Müdürü Ahmet Çeçe, son dönemde okullarda çocuklara yönelik şiddet vakalarına ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Basında ve çevremizde duyduğumuz kadarıyla birçok çocuğumuz devlet ya da özel okullarda şiddete uğruyor. Bir de bilmediğimiz, duymadığımız çok sayıda vaka olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ABA Eğitim Merkezi olarak 'şiddete uğrayan çocuklar' için bir birim açtık. Bu birimde birçok psikolog görev yapıyor. Şiddete ya da zorbalığa maruz kalmış çocuklarımızı bu birime başvurmaya davet ediyoruz. Bu hizmet tamamen ücretsiz olacak."

"Okulda şiddet çocuklarda korku ve güven sorunu yaratıyor"

Psikolog Berçem Mete ise okul ortamında yaşanan şiddetin çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkiler bıraktığını söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu birim, öncelikle çocukların gelişimini güvenli bir ortamda ifade etmeleri açısından ihtiyaç duyduklarında psikolojik destek alabilecekleri bir yer. Amacımız çocukların yalnız kaldıklarında kendilerini çok güvenli bir ortamda güzel ifade edebilmelerini sağlamak ve bunu da aynı zamanda aile ile işbirliği içerisinde olarak sağlamak istiyoruz. Amacımız burada çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve böyle bir durumla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamaktır."

Okul içinde maruz kalınan şiddet hem fiziksel hem de duygusal davranışlar üzerinde ciddi bir etki bırakabiliyor. Çocuklarda korku, kaygı, okula gitmek istememe gibi ciddi problemler görülebiliyor. Bazı çocuklar da içinde içine kapanabiliyorlar ya da öfke ve davranış problemi sergileyebiliyorlar. Özellikle güven duydukları bir yetişkinden bu şiddeti gördüklerinde ise çocuğun okula gitmek isteme daha fazla artıyor ve güven duyduğu kişiden de geri çekiliyor ve güveni zedeleniyor. Bu konu hassasiyet gösterdiğimiz bir noktadır ve çocukların okul içinde herhangi hiçbir şiddete yeri yoktur aslında.

Zaman zaman disiplin adı altında bazı sert davranışların normalleştirildiğini görüyoruz. Okul çocukların sadece akademik bilgi öğrendikleri yer değil, aynı zamanda çocukların güvenli alan oluşturabilmeleri ve güven duyduğu bir ortam olmalıdır. Bu yüzden eğitim ortamlarında şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur bence, olmamalıdır. Bu konuda biz eğitimciler ve aileler olarak büyük bir destek sunmaktayız, sunmalıyız da."