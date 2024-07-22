Diyarbakır'da otomobil kavşağa çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil kavşağa çarptı: 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, hızla seyreden bir otomobil kavşağa çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıktığı ve hava yastıklarının açıldığı görülüyor. Yaralılar, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 13:18
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DİYARBAKIR'da, otomobilin kavşağa çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde, Mezopotamya Bulvarı ile Nazım Hikmet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, hızla seyir halindeyken, kavşağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavşağın kaldırımına çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden otomobilin önden kavşağa çarptığı, hava yastıklarının açıldığı ve ardından kaldırıma çıktığı görülüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da otomobil kavşağa çarptı: 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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