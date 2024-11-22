Diyarbakır'da Özel Öğrencilerden Halk Oyunları Gösterisi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Özel Öğrencilerden Halk Oyunları Gösterisi

Diyarbakır\'da Özel Öğrencilerden Halk Oyunları Gösterisi

Diyarbakır'daki bir okulda özel gereksinimli öğrencilerin halk oyunları gösterisi 24 Kasım'da yapılacak.

22.11.2024 13:49
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Diyarbakır'da bir okulda oluşturulan, aralarında 5 özel gereksinimli öğrencinin de bulunduğu 11 kişilik halk oyunları ekibi, yeteneklerini öğretmenlerinin karşısında sergileyecek.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri Ortaokulunda özel gereksinimli öğrencileri akranlarıyla kaynaştırmak, motivasyon ve öz güvenlerini artırmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce "Benim de Elimi Tut Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda, aralarında bedensel engelli, otizm ve öğrenme güçlüğü olan 5 öğrencinin de bulunduğu 11 kişiden oluşturulan halk oyunları ekibi, beden eğitimi öğretmeni Sevgi Erilmez rehberliğinde yöresel oyunları öğrendi.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'na katılan ve burada ilk kez sahneye çıkan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerinin karşısında sergileyecekleri halk oyunlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

"Öğrencilerimiz projeyi sevdi"

Okul Müdürü Fedli Zaman, AA muhabirine, ekipteki özel gereksinimli öğrencilerin ilk başka çekingen davrandığını anlattı.

Ancak bu öğrencilerin zamanla halk oyunlarına ilgisinin arttığını tespit ettiklerini belirten Zaman, "Öğrencilerin oyunlarda kendilerine karşı güvenleri olunca hem dersleri hem de arkadaşlarıyla diyalogları gelişti. Öğretmenler Günü'ne yönelik de bir oyun sergileyeceğiz. Farklı illerde de gösteri yapmayı istiyoruz. Çünkü öğrencilerimiz projeyi sevdi ve oyunlarını sergilemek istiyor." dedi.

Öğretmen Sevgi Erilmez de özel gereksinimli öğrencilerin çekingen ve kaygılı davranışlarından dolayı hayata geçirdikleri proje kapsamında halk oyunları ekibini kurduklarını söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erilmez, şöyle devam etti:

"Öğrencileri çağırdığım zaman 'Biz yapamayız hocam, bizimle dalga geçerler.' dediler. 'Deneyelim, olmazsa yapmayız.' dedim. Çalışmalarımız arttıkça çocuklar birbirleriyle uyumlu olmaya başladı. Bu sayede özel gereksinimli öğrencilerin motivasyonu arttı, öz güvenleri oluştu. Daha sonra davul zurna eşliğinde hareket etmeye başladılar. Öğrencilerimizin emeğini tüm Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de çocuklarımız öğretmenlerine gösteri yapacak."

Ailelerden olumlu dönüşler aldığını belirten Erilmez, özel gereksinimli öğrencilere yönelik projelerin tüm okullarda yer alması gerektiğini vurguladı.

Erilmez, "Şu an çocukların motivasyonları ve odaklanmaları daha iyi. Bu sayede derslerindeki başarıları daha da iyi oldu. Aralarındaki bir öğrencimiz de denemelerde Türkiye birincisi. Bu çocuklara el uzatıp ışık vermek yeterli, zaten her şeyi başarabilecek kapasitedeler." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler Günü'nde gösteri yapacağımız için çok heyecanlıyız"

Okulda 7. sınıf öğrencisi Emir Karabel (13), halk oyunları sayesinde çok güzel vakit geçirdiklerini, öz güvenlerinin de arttığını anlatarak, "Arkadaşlarımızla eğlenerek oynuyoruz. Öğretmenler Günü'nde gösteri yapacağımız için çok heyecanlıyız." dedi.

6. sınıf öğrenicisi Gökçe Ada Teyhun (11) ise ilk başlarda oyun oynamaya çekindiklerini ancak zamanla alıştıklarını söyledi.

Halk oyunlarının hem sosyal hayatına hem de derslerine olumlu katkı sağladığını ifade eden Teyhun, arkadaşlarıyla projede yer almaktan mutlu olduğunu belirtti.

7. sınıf öğrencisi Ecrin İyisoylu (12), arkadaşlarıyla güzel bir ekip olduklarını dile getirerek, "Öğretmenler Günü'nde güzel oynayacağız çünkü öğretmenler bizim canımız." dedi.

6. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Kaya (12), halk oyunları sayesinde arkadaşlarıyla daha iyi diyalog kurduğunu anlatarak, heyecanla öğretmenlerin karşısına çıkmayı beklediğini kaydetti.

Veli Serdar Uçar da halk oyunları sayesinde çocuğunun motivasyonunun arttığını ve sosyalleştiğini söyledi.

Çocuğunun, halk oyunlarındaki başarısı sayesinde derslerine de daha fazla motive olduğunu anlatan Uçar, "Bence çok güzel bir aktivite. Çok mutlu oldum, böyle projeler daha fazla olursa çocuklar çok mutlu olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Özel Öğrencilerden Halk Oyunları Gösterisi - Son Dakika

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