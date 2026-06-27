DİYARBAKIR'da bir apartmanın 12'nci katındaki dairenin penceresine çıkan çocuk, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ailesine haber verilmesi üzerine çocuk, güvenli şekilde içeri alındı.
Olay, dün Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 12'nci katındaki dairenin açık penceresine çıkan çocuk, bir süre pencere önünde durdu. Çevredekilerin aileye haber vermesi üzerine çocuk, yakınları tarafından pencereden alınarak güvenli şekilde içeri alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Pencerede Çocuk Panik Yarattı - Son Dakika
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