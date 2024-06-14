Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen Neşe öğretmen anısına anıt yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen Neşe öğretmen anısına anıt yapıldı

Diyarbakır\'da PKK\'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen Neşe öğretmen anısına anıt yapıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarınca 21 yaşında şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in anısına yaptırılan anıtın açılışı yapıldı.

14.06.2024 14:52
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarınca 21 yaşında şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in anısına yaptırılan anıtın açılışı yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Çavuşlu İlkokulu'na atanan Neşe Alten (21), 30 Eylül 1993 yılında babası Hasan Alten ile okulun bulunduğu kırsal Çavuşlu Mahallesi'ne geldi.

İlk görev yeri okulda öğretmenlik yapmaya başlayan Alten, henüz 26 günlük öğretmenken babası Hasan ile PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te katledildi.

Bismil Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Alten anısına okul bahçesinde ve katledildiği yerde yaptırılan anıtların açılışı yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu.

Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, burada yaptığı konuşmada, genç öğretmen Neşe Alten'in kendi öğretmenini örnek alarak çocukluğundan itibaren öğretmen olmaya karar verdiğini söyledi.

Alten'in, Çavuşlu İlkokulu'na atanmasının ardından "bayrağımın dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazırım" dediğini ifade eden Zengince, Alten'in 26 günlük öğretmenken terör örgütü PKK mensuplarınca babasıyla şehit edildiğini hatırlattı.

Zengince, şunları kaydetti:

"Neşe öğretmenin, öğrencilerine doğruyu öğretmekten, onları muasır medeniyetlerin gerektirdiği bilgiyle donatmaktan başka hiçbir amacı yoktu. Sadece yuvası bildiği, evi yaptığı okulundaki ve sınıfındaki öğrencileri geleceğe hazırlamaktan, onları ailesine, ülkesine, bulunduğu coğrafyaya faydalı bir birey haline getirmekten başka amacı yoktu. Bu amaç uğruna da şehadete erişti."

"Neşe Alten gibi şehitlerimiz, öğrencilerimiz olduğu sürece bu topraklar esaret görmeyecektir"

Kaymakaman Zengince, bayrağın dalgalanması, milletin ve devletin var olması için yürütülen mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayarak, "Neşe Alten gibi şehitlerimiz, bu memleketin insanları ve öğrencilerimiz var olduğu sürece bu topraklar esaret görmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Doğan ise öğretmenlerin ülkenin her köşesinde fedakarca görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Tarih boyunca öğretmenlerin yeri gelince canlarını feda ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim tarihimize adlarını şan ve şerefle yazdıran şehit öğretmenlerimizin hatıralarına sahip çıkmak şükran borcumuzun gereğidir. Eğitim ordumuzun kahramanlarının canları pahasına verdiği mücadeleyi yeni nesillere aktarmak amacıyla yapılan şehit öğretmen anıtı, görev başında şehit olan öğretmenimize karşı minnet duygumuzun mütevazi bir ifadesidir."

Konuşmaların ardından okulda eğitim gören 44 öğrenciye karneleri verildi.

Daha sonra, Alten ve babasının katledildiği yerde devam eden programda, Kaymakam Zengince ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen Neşe öğretmen anısına anıt yapıldı - Son Dakika


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