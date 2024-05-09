Diyarbakır'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 6 gözaltı

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen birçok adrese düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Operasyonlarda çok sayıda silah ve diğer malzemeler ele geçirildi.

09.05.2024 17:20
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları ileri sürülen birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüphelinin gözaltına alındığı, 5 kişinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği" bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"9 Mayıs 2024 günü Çınar ilçesinde 11 şahsa yönelik 10 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalanmış, 5 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 156 adet fişek, 11 adet boş fişek, 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet flaşh bellek, 2 adet hafıza kartı ve 2 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir."

Diyarbakır\'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

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