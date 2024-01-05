 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Rastgele Ateş Sonucu Minibüs Sürücüsü ve Yaya Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Rastgele Ateş Sonucu Minibüs Sürücüsü ve Yaya Yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, sokakta yürüyen 2 kişiden birinin rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, minibüs sürücüsü ve yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Diyarbakır\'da Rastgele Ateş Sonucu Minibüs Sürücüsü ve Yaya Yaralandı
05.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:33
Abone Ol

DİYARBAKIR'da, sokakta yürüyen 2 kişiden 1'inin rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği minibüs sürücüsü ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen iki şüpheliden biri, yanında taşıdığı tabancasını rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçen 21 HO 1109 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün arka camından girerek, sürücüsü Serkan A.?nın (31) ensesine, kaldırımdaki yaya Aydın T.?nin de kol ve bacağına isabet etti. Şüpheli ve yanındaki kişi kaçarken, kurşunların isabet ettiği sürücü Serkan A., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Serkan A., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, Aydın T. ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan A.?nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kooperatifler Mahallesi, Yenişehir, Saldırı, Güvenlik, Hastane, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Rastgele Ateş Sonucu Minibüs Sürücüsü ve Yaya Yaralandı - Son Dakika


23:30
Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Rastgele Ateş Sonucu Minibüs Sürücüsü ve Yaya Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement