Diyarbakır\'da Rastgele Ateş Sonucu Minibüs Sürücüsü ve Yaya Yaralandı

DİYARBAKIR'da, sokakta yürüyen 2 kişiden 1'inin rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği minibüs sürücüsü ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen iki şüpheliden biri, yanında taşıdığı tabancasını rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçen 21 HO 1109 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün arka camından girerek, sürücüsü Serkan A.?nın (31) ensesine, kaldırımdaki yaya Aydın T.?nin de kol ve bacağına isabet etti. Şüpheli ve yanındaki kişi kaçarken, kurşunların isabet ettiği sürücü Serkan A., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Serkan A., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, Aydın T. ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan A.?nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)