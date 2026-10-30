Diyarbakır\'da sağanak su baskınlarına yol açtı, Şanlıurfa\'da alt geçitler tıkandı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte su baskınları yaşanırken, trafik durma noktasına geldi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olan yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Şanlıurfa kara yolundaki bir çok alt geçitti su birikinti nedeniyle tıkandı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte oluşan yoğun trafik, ulaşımda aksamamalara neden oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de gelen ihbarlar doğrultusunda su baskınlarının yaşandığı noktalara yönlendirildi. Ekipler, su basan alanlarda su tahliye çalışmaları gerçekleştirerek yurttaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için çalışıyor.

Sahadaki ekiplerle ihbarları değerlendiren birimler arasındaki koordinasyon sayesinde ihtiyaç duyulan noktalara ekip ve ekipman yönlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre yağışların ilerleyen saatlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.