Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına yol açtı, Şanlıurfa'da alt geçitler tıkandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına yol açtı, Şanlıurfa'da alt geçitler tıkandı

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Diyarbakır\'da sağanak su baskınlarına yol açtı, Şanlıurfa\'da alt geçitler tıkandı
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Diyarbakır\'da sağanak su baskınlarına yol açtı, Şanlıurfa\'da alt geçitler tıkandı
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Diyarbakır'da etkili olan sağanak kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı ve trafiği durma noktasına getirdi. Şanlıurfa kara yolundaki alt geçitler su birikintisi nedeniyle tıkandı; Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte su baskınları yaşanırken, trafik durma noktasına geldi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olan yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Şanlıurfa kara yolundaki bir çok alt geçitti su birikinti nedeniyle tıkandı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte oluşan yoğun trafik, ulaşımda aksamamalara neden oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de gelen ihbarlar doğrultusunda su baskınlarının yaşandığı noktalara yönlendirildi. Ekipler, su basan alanlarda su tahliye çalışmaları gerçekleştirerek yurttaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için çalışıyor.

Sahadaki ekiplerle ihbarları değerlendiren birimler arasındaki koordinasyon sayesinde ihtiyaç duyulan noktalara ekip ve ekipman yönlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre yağışların ilerleyen saatlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
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