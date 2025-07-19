Diyarbakır'da Masum Bir Baba Kurşunla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Masum Bir Baba Kurşunla Hayatını Kaybetti

19.07.2025 12:47
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Diyarbakır'da silahlı kavgada öldürülen Erkan Tekin'in olaya ilgisi yoktu, bebek kucağındaydı.

DİYARBAKIR'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada hayatını kaybeden Erkan Tekin'in (44) olayla ilgisinin olmadığı, ağlayan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle dışarı çıktığı ortaya çıktı. Tekin'in ağabeyi Ünal Tekin, "Kardeşim eşiyle birlikte çocuğu ağladığı için yürüyüşe çıkarmışlar. Kurşun gelip kardeşimi öldürdü. 1,5 yıllık evliydi. Vurulduğu anda yeğenim onun kucağındaydı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 16 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Medya Mahallesi 205'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla açılan ateşte Erkan Tekin ile taraflardan A.A.G. (44) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolden Tekin ve A.A.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Polis ekipleri şüpheliler N.T. (38) ile ona yardım ettiği değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

'VURULDUĞU ANDA YEĞENİM ONUN KUCAĞINDAYDI'

Hayatını kaybeden Erkan Tekin'in ağabeyi Ünal Tekin, kardeşinin olayla ilgisi olmadığını belirterek, "Kardeşim eşiyle birlikte çocuğu ağladığı için yürüyüşe çıkmış. Kurşun gelip kardeşimi öldürdü. Bu canilik ve katilliktir. 1,5 yıllık evliydi. Vurulduğu anda yeğenim onun kucağındaydı. Savcıyla da görüştüm, şikayetçi olduğumuzu bildirdik. Bize, şüpheli ile ona yardım eden 2 kişinin firari olduğu ve eşkallerinin tespit edildiği söylendi. Rabb'im başka kimsenin ciğerini yakmasın, bu olaylar son bulsun. Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KARINCAYI İNCİTMEYEN BİR İNSANI AİLESİNDEN KOPARDILAR'

Erkan Tekin'in diğer ağabeyi Yücel Tekin ise "Biz bu acıyı yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Herkes kendi kafasına göre kanun koymasın, eline silah alıp sokağa çıkmasın. Canlar gidiyor. Husumetin olabilir ama hedef gözetmeden sıkarsan, o kurşun gelip ailesiyle yürüyen masum bir insanı vuruyor. Kardeşim vefat etti, 7 aylık yavrusu kucağındaydı. Kurşun isabet ettiğinde üzerine düşmüş, bebek altta kalmış. Ben 30 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptım, silahın ne zaman ve nasıl kullanılacağını bilirim. Hedef gözetmeden ateş edersen, kurşun adres sormaz. Karıncayı incitmeyen bir insanı, 40 yaşında ailesinden kopardılar. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Silahlanmak sahte cesaret verir, çözüm değildir" dedi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Masum Bir Baba Kurşunla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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