Diyarbakır\'da Sis Etkisi Sürekli

Diyarbakır'da sis etkisi devam ediyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 5 gündür sis etkisi devam ediyor.
Çarşamba günü kentte etkisini gösteren sis, gece gündüz devam ederek yer yer görüş mesafesini düşürdü. Trafikte seyir halindeki araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerledi. Sis nedeniyle kırsal alanda görüş mesafesi yer yer düştü.
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