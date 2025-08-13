Diyarbakır'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç Bulundu

DİYARBAKIR'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhammed Gültekin'in (16), cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Gültekin, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Muhammed için çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat aramanın ardından bulunan Muhammed'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,