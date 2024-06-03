Diyarbakır'da boru yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da boru yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde boru yüklü bir TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Nergiz hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü araçta sıkıştı ve kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 16:18
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde boru yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Nergiz (48), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Diyarbakır- Batman kara yolu kırsal Göksü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batman yönüne giden Şaban Nergiz yönetimindeki 33 DUU 68 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DOH 74 plakalı boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Nergiz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Nergiz, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Nergiz'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da boru yüklü TIR\'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da boru yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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