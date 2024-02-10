Diyarbakır'da TIR Dorsesinde 72 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da TIR Dorsesinde 72 Kaçak Göçmen Yakalandı

Diyarbakır\'da TIR Dorsesinde 72 Kaçak Göçmen Yakalandı

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Mardin'den gelen bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 69'u Afganistan, 2'si Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca, organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

10.02.2024 20:19
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DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, TIR dorsesinde 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Mardin'den gelen bir TIR'ın dorsesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda durdurulan TIR'ın dorse kısmında yapılan aramada 69'u Afganistan, 2'si Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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