Diyarbakır'da UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Düzenlenecek

23-24 Ekim tarihlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya ulusal ve uluslararası 30'a yakın büyükşehir belediyesi başkanı katılacak.

22.10.2024 11:32  Güncelleme: 13:02
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(DİYARBAKIR) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de yapılacak. İki gün sürecek toplantıya aralarında AK Parti, CHP ve DEM Partililerin de bulunduğu ulusal ve uluslararası 30'a yakın büyükşehir belediyesi başkanı katılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı gerçekleştirilecek. Diyarbakır'da "Yerel Diplomasi: Kentsel Geleceğin İnşası" temasıyla yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirecek olan toplantı ile bölgedeki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Toplantıya, ulusal ve uluslararası 30'a yakın büyükşehir belediye başkanı, eş başkanı ile yöneticileri katılacak.

Toplantının açılışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı DEM Partili Ayşe Serra Serra Bucak Küçük, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, UCLG-MEWA (Türkiye) Eş Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Ahmet Metin Genç, UCLG-MEWA (Filistin) ve El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, UCLG (İspanya) Genel Sekreteri Emilia Saiz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 2023-2024 UCLG Dönem Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lahey Belediyesi Başkanı ve UCLG (Hollanda) Başkanı Jan Van Zanen  ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu konuşacak.

Program, açılış konuşmalarının ardından UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konseyi toplantısı ile devam edecek.

Toplantıda, iki gün boyunca "UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi: Şehirler Arası İş Birliği", "Üst Düzey Diyalog: Küresel Gündemlerin Sosyal Etkisi", "Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR): Küresel Gündemlerin Değerlendirilmesi", "UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi: MEWA Bölgesinde Kentsel Ulaşım", "UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi: Kentlerde Dirençlilik ve Akıllı Çözümler" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika
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