Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 314 gram kokain, iki ruhsatsız tabanca ve 199 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik Bağlar ilçesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 314 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tabanca ve 199 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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