Diyarbakır'da vatandaşlar bayram namazı için Ulu Cami'ye akın etti
DİYARBAKIR - İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'ye yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için akın etti.
Merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı için saf tuttu. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ulu Camii'ne gelmeye başladı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.
Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı.
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Varan'ın tepkisi üzerine kontrol edilen peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan bayramı nedeniyle vatandaşlar sabah erken saatlerde camilere akın etti. Bayram namazını kılan vatandaşlar, Ramazan ayını sıkıntısız bir şekilde geçirdiklerini ifade ettiler.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Güler, polislerin standını ziyaret ederek kendisine ikram edilen lokumu aldı.
Isparta'da bulunan bir otelin ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Yozgat'ta vatandaşlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı. Yüzlerce vatandaş, Çapanoğlu Büyük Cami'nde bir araya gelerek bayram namazını kıldı ve Gazze için dualar etti. Namaz sonrası cami cemaati bayramlaştı. Vatandaşlar, Müslüman kardeşlerine sabır ve zulümden kurtulmaları için dua etti. İslam aleminin bayramını kutlayan vatandaşlar, sılayı rahim yapmanın önemine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı sevincini yaşayan vatandaşlar, akrabalarını ziyaret etmek ve hayır dualarını almak gerektiğini belirtti.
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