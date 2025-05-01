Diyarbakır\'da Yangın: 1 İtfaiye Eri Etkilendi

1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 3 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren balata spreyi üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yanan iş yerinin bitişiğindeki 2 iş yerinin daha zarar gördüğü belirlendi. Olay yerine ayrıca tedbir amacıyla UMKE, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Fatih İşlek de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sona erdi. İş yerinde incelemeler sürüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖREVLİ POLİSLER ARASINDA TARTIŞMA

Öte yandan olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, çevrede güvenlik önlemi alan polis memurlarıyla tartıştı. Belediye Başkanı Küçük, polis memurlarına "Demindendir sizi izliyorum, buradaki kalabalığın konuşmasına müsaade ediyorsunuz. Biz burada sakinlik talep ediyoruz. Bu sebeple emniyet güçlerinden rica ediyoruz. Siz buranın güvenliğini alırken kalabalığa mahal veriyorsunuz. İtfaiye aracımızın önünden herkes çekilsin" dedi.

Görevli polis memurları ise "Bu doğru bir diyalog değil. İtfaiye aracınızın önü açık. Biz buranın tedbirini alıyoruz" yanıtını verdi.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,