Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve alınan Mali Suçlar Araştırma Kurumu (MASAK) raporunda yaklaşık 25 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlenen bir grup tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Diyarbakır merkezli Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'u ise tutuklandı.