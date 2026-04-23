Diyarbakır\'da Yeni Okulda Bayram Kutlaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yeni yapılan Emlak Katılım İlkokulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da hızla inşa edilen konutlarla birlikte eğitim kurumları da planlandı.

Bu kapsamda, Bağlar ilçesinde TOKİ ve Emlak Katılım işbirliğiyle 4 bin 425 metrekare alanda Emlak Katılım İlkokulu inşa edildi. 16 dersliği, 1 kütüphanesi ve 1 laboratuvarının yanı sıra geniş spor alanları bulunan okul, depremzede çocuklar için gelecek umudu oldu.

Bu eğitim öğretim yılında hizmete alınan okulda ilk kez 23 Nisan sevinci yaşanıyor.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından, Emlak Katılım İlkokulu'ndaki kutlamanın görüntülerini paylaşarak, "Yepyeni bir okulda, ilk kez kutlanan bayramın heyecanı bir başka oluyor. Emlak Katılım Bankamız ile Diyarbakır'a yaptırdığımız okulda bayram gibi bayram yaşanıyor. Nicelerine hep daha çok büyüyen sevgiyle, heyecanla, neşeyle." ifadesini kullandı.