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Diyarbakır'da yıkım işlemleri sırasında apartman çöktü - Son Dakika
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Diyarbakır'da yıkım işlemleri sırasında apartman çöktü

Diyarbakır'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 8 katlı apartmanın yıkım işlemleri sırasında çökme meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan çökme anları, çevreyi toz bulutuyla kapladı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

14.01.2024 - 13:32,
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DİYARBAKIR'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 8 katlı apartman yıkım işlemleri sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 2 bloklu 8 katlı Tunç Apartmanı'nın kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. A Blok'un orta kısım kısımlarındaki duvarların yıkılmasının ardından kalan kısımların da yıkılması için paletli ekskavatör operatörü, binaya yaklaştı. Bu sırada bina çöktü, çevreyi toz bulutu kapladı. Daha sonra B Blok'un yıkımına başlandı, bu sırada yine bina çöktü. Çökme anları güvenlik kamerasına yansırken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Diyarbakır\'da yıkım işlemleri sırasında apartman çöktü
Kaynak: DHA
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