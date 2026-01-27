Diyarbakır'daki 123 Stk'dan Ortak Çağrı: "Kobani'ye Yardım İçin Mürşitpınar Sınır Kapısı Derhal Açılmalı" - Son Dakika
Diyarbakır'daki 123 Stk'dan Ortak Çağrı: "Kobani'ye Yardım İçin Mürşitpınar Sınır Kapısı Derhal Açılmalı"

27.01.2026 15:20  Güncelleme: 16:31
Diyarbakır’da 123 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Kent Koruma ve Dayanışma Platformu birleşenleri, çatışmaların yaşandığı Suriye'nin Kobani kentinde insani yardım krizi yaşandığını bildirerek, yardımların ulaşması için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılması için çağrıda bulundu.

Aralarında Baro, Tabip Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği gibi 123 kuruluşun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri, Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalardan etkilenenlere yardım ulaştırılması için çalışma başlattı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri, burada düzenledikleri basın açıklamasıyla yardımların ulaştırılması için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Kobani'ye açılan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini bildirdi.

STK'lar adında Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Yıldız Ok Orak'ın yaptığı açıklamasında, Kobani kentinde insani bir krizin yaşandığını söyledi. İnsani krizin her geçen gün daha ağır ve derinleşen bir felakete dönüştüğünü dile getiren Orak, "Son haftalarda yaşanan yoğun göç dalgası nedeniyle kentin nüfusu hızla artarak 500 bine yaklaşmıştır. Mevcut altyapı bu yükü taşıyamaz hale gelmiş; barınma, beslenme, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi bir kriz yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, Suriye'de son üç haftalık zaman dilimi içerisinde 100 binden fazla insan yerinden edilmiştir. Güvenlik durumu, kontrol noktaları ve yollardaki askeri yoğunluk, insani yardımların bölgelere ulaşmasını büyük ölçüde zorlaştırmakta; bu tablo Kobani'de yaşanan insani krizin boyutlarını daha da ağırlaştırmaktadır" dedi.

"AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının bölgeye doğrudan yardım göndermesi sağlanmalı"

Uluslararası insani yardım mekanizmaları tarafından gönderilen yardımların krizin büyüklüğü karşısında yetersiz kaldığını aktaran Orak, şunları söyledi:

"Küresel ölçekteki bu yetersizlik sürerken, bölgeye en hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak olan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması, yaşanan insani krizi daha da derinleştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından Kobani'ye ulaştırılmak istenen insani yardımlar için önerilen Kilis–Çobanbey güzergahı, hem güvenlik açısından ciddi riskler barındırmakta hem de kuşatma altındaki Kobani'ye olan uzaklığı nedeniyle etkili bir çözüm sunmamaktadır. Buradan açık ve güçlü biçimde çağrıda bulunuyoruz, Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal insani yardıma açılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarının ve dayanışma ağlarının Kobani'ye doğrudan yardım ulaştırmasına izin verilmelidir. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının bölgeye doğrudan yardım göndermesi sağlanmalı; bu süreçte sivil toplumla tam iş birliği kurulmalıdır. Yardım süreçleri siyasi hesaplardan arındırılmalı, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yürütülmelidir. İnsani yardım bir tercih değil; hukuki, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Sınırın yalnızca birkaç kilometre ötesinde yaşanan bu felakete sessiz kalmak, büyüyen bir insanlık dramına ortak olmaktır."

"Yardımların AFAD üzerinden Çobanbey kapısından Azez üzerinden gönderilmesi gibi onun dışında başka bir alternatif sunulmuyor"

Orak'ın ardından söz alan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise şu an yardım ulaşımı konusunda çok iyi bir noktada olunmadığını belirterek, çatışmalar nedeniyle Kobani nüfusunun iki katına çıkmasına rağmen sadece Birleşmiş Milletler gözetiminde 13 tır bir yardım konvoyunun ulaştığını dile getirdi. Kaya, şöyle konuştu:

"500 bini aşan bir nüfustan bahsediyoruz. Bu bir insani dramdır. Devletle yaptığımız görüşmelerde şu anki yardımların AFAD üzerinden Çobanbey kapısından Azez üzerinden gönderilmesi gibi onun dışında başka bir alternatif sunulmuyor. Bu iki anlamda riskli. Birinci riski tarif edilen mesafe yani Diyarbakır'dan tarif edilen yöntem ile Çobanbey'e Çobanbey'den Azez üzerinden Kobani'ye ulaşması demek yaklaşık 1000 km demektir. Diyarbakır 2 milyonluk bir kent, işte sivil toplumuyla, belediyeleriyle bu işi çok rahatlıkla Kobani'deki tüm ihtiyaçları karşılayacak gücü olan bir kentten biz 230 kilometrelik Mürşitpınar kapısından çok rahatlıkla hızlı bir şekilde günlük ihtiyacı karşılayacak kadar bir donanıma sahibiz. İkinci risk evet Türkiye'de de ifade ediliyor. Hükümet yetkilileri de bize ifade ettiler. Biz de böyle bakıyoruz. Kobani'deki insanlar bizim kardeşlerimiz. Doğrusu hükümet yetkilileriyle görüştüğümüzde de aynı ifadeleri onlardan da duyuyoruz. Evet, onlar bizim de kardeşimiz. Biz de yardım ulaştıracağız. O zaman bu yardımı bizim yapmamız lazım. Yani Türkiye'den yapılması gerekiyor. Mürşitpınar'dan yapılması gerekiyor. Mürşitpınar kapısının açılmasını istiyoruz ve açılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz ki biz topladığımız ve bundan sonra toplayacağımız yardımların Mürşitpınar'dan üzerinden Kobani'ye ulaşmasını sağlayalım."

"Bu kapının açılması hem Türkiye açısından hem bizler açısından hem yörelerdeki dinamiklerimiz açısından en sağlıklısı olacaktır"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ise bu coğrafyada yaklaşık 10 yılda bir benzer süreçlerin tekrarlandığını hatırlattı. Coğrafyada uluslararası bir krizin yaşandığına dikkat çeken Küçük, "6 Ocak'tan bu yana süregelen, Halep'te başlayan ve Halep'teki halkımızın göçüyle devam eden ne yazık ki yoğun bir çatışma söz konusu. Ne yazık ki bu çatışmanın çoklu partnerleri olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bu çoklu çatışmanın ve sürecin karmaşık sürecin orta yerinde bir halk var. 10 yıldan fazladır kendi fiili özerkliğini, sürdürmüş, kendi barışçıl yapılarını, çalışmalarını, kurumlarını, Arap halklarıyla, Kürt halkıyla, başka halklarla hep birlikte sürdürebilmiş bir gerçeklik var. Şimdi bütün bu gerçekliğe gözümüzü yumarak, bütün bu gerçeklik ortada yokmuş gibi davranarak ne yazık ki uluslararası bir krizin orta yerinde bir dayanışmadan bir kapının açılmasından bahsediyor. Bu sebeple bizim buradan çağrımız elbette öncelikli olarak bu kapının açılmasını istiyoruz. Burada ifade edildi. En doğru olan, en sağlıklı olan, en doğrudan olan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması. Bu kapının açılması hem Türkiye Cumhuriyeti hükümeti açısından hem bizler açısından hem yörelerdeki dinamiklerimiz açısından en sağlıklısı olacaktır" diye konuştu.

"İrtibat ve lokasyonları da kamuoyuyla paylaşacağız"

Kobani için yardım hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Eş Başkan Küçük, "Bugünden itibaren aslında hazırlıklar tamam. Biz yarın itibarıyla ilgili irtibat ve lokasyonları da kamuoyuyla paylaşacağız. Kent Koruma Platformumuz bu çalışmanın elbette öncülüğünü ve sekreteryasını yürütecek. Bizim de yerel yönetimler olarak büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve GAP Belediyeler Birliğimizin bu çalışmayı doğrudan örgütleyen, destekleyen, birbiriyle dayanışan, birbiriyle bu süreci olması gereken noktaya getiren bir çalışmayı açığa çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

