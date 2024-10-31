Diyarbakır'daki Çocuk Cinayeti Davası

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne taşıyan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu günü 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran, komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu tutuklu 4 şüpheli hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer 8 tutuklu için ayrıca iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

'Keşifte soruşturma savcılarının sorularını yanıtladı'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım'da görülecek duruşma öncesi Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. 8 Eylül'de Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bir gün sonra 9 Eylül günü yapılan keşifte, Nevzat Bahtiyar, Narin'in Eğertutmaz Deresi'ne nasıl getirdiğini ve nasıl sakladığını anlatıyor. Keşif sırasında bir güvenlik personeliyle kelepçelenen Bahtiyar'a savcılar olayla ilgili sorular yöneltti. Bahtiyar'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

Soru: Salim Güran'dan aracını aldıktan sonra, araçla tam olarak nerden nereye geldiğini bize anlat bakalım? Çocuğu oraya attın mı? Oradan aşağı nasıl indirdin çocuğu? Emin misin çocuğu düşürmediğini, aşağı atmadığını, ben kendim inemiyorum.

Bahtiyar: Yok bıraktım oraya.

Soru: Kucağında çocuk var, göster bize nasıl indiğini, en az 15 kiloluk bir şey, nasıl yaptın bu işi? Şimdi duramıyorsun ayakta? Göster bakalım nasıl bıraktın? Üstüne mi nasıl bıraktın? Başka bir şey bıraktın mı?

Bahtiyar: Böyle getirdim işte. Buraya bıraktım. Bir tane taş bıraktım.

Soru: Başka bir şey bıraktın mı üstüne mi? Başka bir şey bıraktın mı üstüne?

Bahtiyar: Yok

Soru: Cesedin bulunduğu yer ile anlattığın yer uymuyor? Cesedi burada 3 adet taşla bulduk, cesedi koyduğun noktada sıkıntı yok.

Bahtiyar: Arabamda torba vardı, inşaat malzemesi vardı. Bagajımda vardı.

Soru: Neden battaniye ile torbayla gömme gereği hissettin, o mu söyledi?

Bahtiyar: O söyledi. 'Arabada torba var' dedi.

Soru: Torbayı sen mi çıkardın araçtan?

Bahtiyar: Arabanın bagajından boş torbayı çıkarttım.

Soru: Kendisine mi verdin torbayı? Ayağının kesik olup olmadığını hatırlıyor musun?

Bahtiyar: Yok hatırlamıyorum. O şekilde bilmiyorum.

Soru: Çuvalı ilk aldığında mı bağladın, derenin o kısmına indiğinde mi bağladın?

Bahtiyar: Oraya indim, ip aradım bulamadım. Tek başıma bağladım.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Narin Güran'ın cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığı bilgiler de yer almıştı. İddianamede, "Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına Narin'in kaybolduğu gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve bu aracın saat 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi" ifadeleri yer almıştı.

Nevzat Bahtiyar jandarma ve savcılık sorgusunda, "Narin'in cansız bedenini Salim Güran bana verdi ve yok etmemi istedi. Karşılığında 200 bin lira para vereceğini aksi takdirde bana ve aileme zarar vermekle beni tehdit etti. Bunun üzerine cesedi Salim'in aracından alarak kendi kullandığım araca battaniyeye sarılı vaziyette bıraktım. Daha sonra ahırımdan aldığım gübre çuvalına cesedi bırakarak Eğertutmaz Deresi'ne götürüp, dere kenarında suyla birleşme noktasına bırakıp, üzerini taşlarla kapattım" ifadelerini kullanmıştı.