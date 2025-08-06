Diyarbakır'daki Yangında Yaralılar İstanbul'a Sevk Edildi

Diyarbakır'da Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da meydana gelen yangında yaralanan ve Diyarbakır'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralılar Y.T, A.K, V.K. ve O.A. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Yaralılardan Y.T. ve V.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, A.K. ile O.A'nın ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Diyarbakır- Batman kara yolunda, 25 Temmuz'da Turkish Petroleum International Anonim Şirketine (TPIC) ait Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ani gaz gelişi sonucu yangın çıkmıştı.

Yangında ağır yaralanan 7 kişiden A.A. (47), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Yaralılardan 2'si kentteki hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ü ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti.