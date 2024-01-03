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Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Kaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Kaya, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparak oylama yaptı ve Anadolu Ajansı muhabirlerini kutladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
03.01.2024 - 16:19,
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kaya, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon", "Çevre-Yaşam"da Mahmut Serdar Alakuş'un "Su altı trafiği", "Spor"da Burak Akbulut'un "Pistte arbede" adlı fotoğraflarını seçen Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan ve " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aydın Arik'in "Ha gayret", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" karelerine oy verdi.

Fatih Kaya, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, basın mensuplarının da tıpkı polisler gibi hayatın en canlı ve sıra dışı sahnelerine tanık olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin görevlerini ifa ederken çok güzel kareler yakaladığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kimi kareler var ki insanı hüzünlendiriyor ve üzüyor kimi kareler de var ki düşündürüyor. Bu seçkileri toparlayıp halkın beğenisine sunmak da güzel bir iş. Bu anlamda Anadolu Ajansının bu canlı olaylara tanıklık etmiş, tarihe şahitlik etmiş tüm muhabirlerini kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir iş yapmışsınız. Hem yaptığınız habercilik işi anlamlı hem de tarihe not düşmek adına ve kanıt olması adına çok anlamlı. Çok güzel ve ulvi bir iş yapıyorsunuz. Bu manada sizleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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