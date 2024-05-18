Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İçkale'de yer alan 14 tarihi binada 2005'te başlatılan ve 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından 2015'te İçkale Müze Kompleksi olarak ziyaretçilere kapılarını açan yerleşkeye her geçen yıl ilgi artıyor.

Geçmişi 12 bin 400 yıl öncesine kadar uzanan eserlerin de yer aldığı teşhir salonlarına gelen ziyaretçiler, müzedeki 1615 eseri inceleme fırsatı buluyor.

Kuruluşu 1934 yılına dayanan müzeyi, bu yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaret etti. Bu yıl 90. yılını kutlamaya hazırlanan müzenin, 200 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

"Asıl artışı bu yıl nisan ayında yaptık"

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934 yılında kurulan müzenin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Müzenin bu yıl 90. kuruluş yılı olduğunu belirten Gizligöl, müzenin 2015'te İçkale'de hizmet vermeye başladığını, müze yerleşkesinde 14 tescilli tarihi yapı bulunduğunu kaydetti.

Gizligöl, "Müze binalarının içinde dünyanın en eski tarihi eserleri bulunmakta. Körtik Tepe'de yapılan kazılarda 12 bin 400 yıllık tarihi eserler ortaya çıktı. Bunlar müzelerde bulunan en eski eserlerdir. Ziyaretçilerimiz, bunlar gibi binlerce eseri müzemizin teşhir binalarında görebiliyor." diye konuştu.

Müjdat Gizligöl, 2021'de 47 bin olan müzenin ziyaretçi sayısının yaptıkları tanıtım etkinlikleriyle 2022'de 68 bine, 2023'te 131 bine ulaştığı bildirdi.

Geçmiş yıllara nazaran ziyaretçi sayısında artış olduğunu dile getiren Gizligöl, şöyle devam etti:

"Asıl artışı bu yıl nisan ayında yaptık. Çünkü ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak Diyarbakır'a ilkbaharda geliyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında toplam 23 bin, nisan ayında ise 27 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Bu yılın ilk 4 ayında da 50 bin ziyaretçi ağırladık. Diyarbakır Müzesi yeni yerine taşındığı 2015'ten bu yana ay bazında kendi rekorunu kırdı. Şu ana kadar ay bazında 27 bin ziyaretçi sayısı ulaştığımız en yüksek sayıdır."

Bu yıl 200 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı beklediklerini aktaran Gizligöl, her geçen gün tanınırlık ve bilinirliği artan bir müze olduklarını anlattı.

Gizligöl, "2030 yılına kadar 1 milyon ziyaretçiyi buraya getirme hedefimiz bulunmakta. Bu sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Çok etkilendim, müze çok güzel"

Müzeyi ziyaret eden Akın Öngör, bir bankada genel müdürlük yaptıktan sonra emekli olduğunu, şu anda Manisa'nın Akhisar ilçesinde bağcılıkla uğraştığını söyledi.

İlk defa geldiği kentte bir hafta kalacağını dile getiren Öngör, şehrin yeni gelişen bölgelerini de gezdiğini ve şehir planlaması olarak kentten çok etkilendiğini aktardı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi yerleri gezdikten sonra İçkale'yi ziyaret ettiğini belirten Öngör, şunları kaydetti:

"Burası çok etkileyici, buranın eski halini de anlattılar. Çok büyük bir değişiklik yapılmış. Diyarbakır için müthiş bir varlık oluşturulmuş. Turizme, buraya ilgi duyan insanlara duyurmak istiyorum; gelsinler, gezsinler, görsünler. Ben çok etkilendim. Müze çok güzel."

Feyza Arslan Dursun, uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını, ardından da Batman'a yerleştiğini belirterek, eşiyle birlikte müzeyi gezdiğini dile getirdi.

EşiyleTürkiye'deki farklı müzeleri gezme imkanı bulduklarını anlatan Dursun, "Müzeyi çok beğendik, tarihi doku çok güzel bir şekilde korunmuş. Buraya çok emek verildiği belli. Buradan memnun kaldık, herkese tavsiye ediyoruz. Buraya gelince beklentimizi yüksek tutmadık ama yüksek tutulması gereken bir yermiş. Böyle bir ortam beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Vedat Hayrullahoğlu da 1968-69 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır'daki Ziya Gökalp Lisesi'nde okuyanlar olarak mezuniyetlerinin 55. yıl kutlaması için arkadaşlarıyla kentte bir araya geldiklerini belirtti.

İlk gün kentteki tarihi mekanları gezdiklerini, ikinci günde ise müzeye geldiklerini anlatan Hayrullahoğlu, "Buranın koruma altına alınıp müze haline getirilmesi çok isabetli olmuş. İnşallah bu hazine korunur." dedi.