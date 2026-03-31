Diyarbakır İş Dünyası Ekonomik Sorunları Gündeme Getirdi

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki iş dünyası temsilcileri, kentin ekonomik sorunlarını ve çözüm önerilerini Ankara'da AK Parti, CHP ve DEM Parti genel merkezlerinde yaptıkları temaslarda gündeme getirdi. Heyet, özellikle madencilik sektörü ile planlanan Mega Endüstri Sanayi Bölgeleri'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk ile Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği (DİMAD) Başkanı Fahrettin Çağdaş'tan oluşan heyet, kentin ekonomik sorunlarını ve çözüm önerilerini Ankara'da siyasi partilerin genel merkezlerine iletti.

Heyet, temasları kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, CHP Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Başkan Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Diyarbakır iş dünyası heyetine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da eşlik etti.

Görüşmelerde, özellikle madencilik sektörünün yaşadığı sorunlar ile Türkiye'de kurulması planlanan Mega Endüstri Sanayi Bölgeleri'ne ilişkin görüş, öneri ve talepler paylaşıldı.

Toplantılarda ayrıca Diyarbakır'ın ve bölgenin mevcut ekonomik durumu, iş dünyasının karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar ve yatırım ortamına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.