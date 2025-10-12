Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı - Son Dakika
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3\'ü çocuk 14 yaralı
12.10.2025 18:29
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3\'ü çocuk 14 yaralı
Haber Videosu

Diyarbakır-Mardin karayolunda işçileri taşıyan bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Kaza yerinden gelen görüntüler, kazanın büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

Diyarbakır- Mardin karayolunda işçileri taşıyan kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü çocuk olmak üzere14 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin karayolu Mazıdağı Kavşağı'nda feci bir kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı.

YARALANANLARIN 3'Ü ÇOCUK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.Kaza yerinden gelen görüntüler, kazanın büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı - Son Dakika
