Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı

Diyarbakır, Siirt ve Batman\'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı

Diyarbakır, Siirt ve Batman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

29.10.2024 23:16
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Diyarbakır, Siirt ve Batman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, misafirleri karşıladı.

Müzik dinletisinin ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri pasta kesti.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve sporcular katıldı.

Siirt

Siirt'te Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen resepsiyonda, Vali Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile davetlileri karşıladı.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in memlekete 101 yıldır demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları ve her alanda kalkınma getirdiğini söyledi.

Cumhuriyet'e çok şey borçlu olduklarını ifade eden Kızılkaya, "Öncelikle özgürlüğümüzü borçluyuz. Geleceğe güvenle bakma azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. 101 yıl önceki azim ve kararlılıkla, aynı iradeyle bugün hep birlikte geleceğe azimle, güvenle bakıyoruz. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Cumhuriyet'imiz aynı zamanda birliğimizin, beraberliğimizin harcıdır, teminatıdır." dedi.

Vali Kızılkaya, daha sonra çocuklarla pasta kesti.

Resepsiyona, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti.

Batman

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Kristal Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, davetlileri karşıladı.

Vali Canalp, davetlilerle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı - Son Dakika

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