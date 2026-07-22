Diyarbakır Stadyumu\'nda Çim Koruma Önlemleri

DİYARBAKIR Stadyumu'nda 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle yanma riski taşıyan hibrit çimleri korumak için perdeleme ve fan sistemi kuruldu. Yaklaşık 8 dönümlük oyun alanına perdeleme sistemi yerleştirilirken, sahada 2'si yedek 8 fan kullanılmaya başlandı.

Kayapınar ilçesinde 2014 yılında yapımına başlanan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, 11 Mayıs 2018'de Ziraat Türkiye Kupası finali oynayan Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile açıldı. UEFA ve FİFA lisansı da alan stadyumda 16 Kasım 2022'de, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlık maçı ile ilk kez milli maç oynandı. Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in de iç saha maçlarının oynandığı stadyumda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle önlemler alındı. Sahadaki çimlerin yanma riski karşın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'perdeleme' ve 'fan' sistemi kuruldu.

SICAKLIK 20-22 DERECEDE SABİTLENDİ

Yaklaşık 8 dönümlük oyun alanına güneş ışınlarının etkisini azaltan özel perdeleme sistemi kurulurken, sahada soğuk hava üfleyen 2'si yedek 8 büyük fan kullanılmaya başlandı. Ayrıca çim kökleri, alttan soğutma sistemi sayesinde 20 ila 22 derece arasında sabit tutuluyor. Stadyum görevlileri de çimlerin sağlıklı kalabilmesi için sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sulama yapıyor. 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig sezonunda Amed Sportif Faaliyetler'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumda alınan önlemlerle hibrit çim zeminin sezon boyunca en iyi durumda tutulması hedefleniyor.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ ZEMİNLERİNDEN BİR TANESİ'

Geçen yıl saha zemininin tamamen yenilendiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, "Geçen sene çimi ve zeminini tamamen yeniledik. Çim serpme ve üzerine hibrit çim çakılarak işlem gerçekleştirdik. Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi oldu. Alta soğutma kanalları koymuştuk ve ekstradan ısıtma kanalları da vardı. Biliyorsunuz; Diyarbakır yaz aylarında çok sıcak. Şu anda soğutmalarımız çalışıyor. Üzerini de perdeleme sistemi ile koruyoruz. Çimin kökü yaklaşık 20-22 derecede kalıyor. Zamanında Diyarbakır'ın 45-50 derece sıcaklıkları vardı. Sistem sayesinde çim kökü sağlam bir şekilde kalabiliyor" dedi.

'15 GÜNE KADAR SAHAMIZ HAZIR HALE GETİRİLECEK'

Bu yıl da saha zemininin yeni sezon öncesinde kapsamlı bakımdan geçirildiğini ifade eden Öztekin, "Bu yıl renovasyon çalışmaları yapıldı. Tamamen hibrit çime kadar sıyrılma işlemi yapıldı. Toprak sahanın zemini kumu süpürüldü. Tıraşlama yapıldı ve hibrit zemine kadar inildi. Şimdi de üzerine kum serpilerek ve yeniden gübreleme ve tohumlama yapılarak yeni çim çıktı. 15 güne kadar sahamız hazır hale getirilecek. Şu anda sıcaklık 45 derece olduğu için perdeleme sistemi ile aynı zamanda sahanın üzeri korunuyor ve 8 büyük fanlarla da tamamen ortamın derecesi ve havalandırması yapılıyor ve ortam daha soğuk hale getiriliyor. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakır yaz aylarında çok sıcak olduğu gibi kış aylarında da çok soğuk. Onun için kış aylarında da tamamen ısıtma sistemi var sahanın zemininde. ve bu ısıtma sistemi çok soğuk havalarda da olsa üzeri kar da olsa alttan ısıtılarak çimlerin köklerinin ölmemesi sağlanıyor" diye konuştu.