Diyarbakır ve Elazığ'da Sıcak Hava Önlemleri - Son Dakika
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Diyarbakır ve Elazığ'da Sıcak Hava Önlemleri

Diyarbakır ve Elazığ\'da Sıcak Hava Önlemleri
24.07.2025 17:03
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Diyarbakır ve Elazığ'daki statlarda çimlerin korunması için fan ve perdeleme sistemleri kuruldu.

Doğu'da termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır ve Elazığ'da, statlardaki çimler perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcaklık, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bunaltıcı sıcaklığın etkili olduğu Doğu'daki illerde de vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ediyor.

Sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Diyarbakır ve Elazığ'daki statlarda çimlerin korunması için perdeleme sistemi uygulanıyor, farklı alanlara kurulan fanlarla hava sirkülasyonu sağlanıyor.

Diyarbakır Stadyumu'na 9 fan kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda çimlerin yanma riskine karşın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "perdeleme" ve "fan" sistemi kuruldu.

Farklı noktalara yerleştirilen 9 fan ile çimlerin korunması sağlanıyor.

Zemin yenileme çalışmalarının sürdüğü statta seyirci koltukları bakım ve onarımdan geçirilerek boyanıyor.

Elazığ'daki stada 16 fan yerleştirildi, gölgeleme yapıldı

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kültür Mahallesi'nde 52 dönüm alanda inşa edilen, UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli Atatürk Stadyumu, futbolun yanı sıra halterden bilardoya, tekvandodan boksa, güreşten badmintona, okçuluktan basketbola kadar birçok branşta 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çimlerin etkili olan hava sıcaklığından korunması için stada 16 fan yerleştirildi ve gölgelendirme yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun Türkiye'nin en modern stadyumlarından biri olduğunu söyledi.

Elazığspor'un maçlarının burada oynandığını ifade eden Eren, "Stadyumun zemini çok önemli. Bu anlamda hem teknik ekibimize hem de çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yılın 12 ayında periyodik bakımları yapılıyor." dedi.

Çimlerin sıcaktan korunması için birçok çalışma yaptıklarını anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Kurulumunu yaptığımız 16 fanımız stadyumda rüzgar havası oluşturuyor. 75 metre uzunluğunda, 5 metre enindeki gölgelendirmeler de sıcağa karşı etkili. Güneşin yönüne göre bu gölgelendirmelerin yönünü değiştirebiliyoruz."

Eren, statta çimlerin bakımının yapıldığını ve yeni sezona hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Elazığ'da Sıcak Hava Önlemleri - Son Dakika

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