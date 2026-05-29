Diyarbakır ve Mardin\'de Bayram Turizmi Yoğun

HALİL İBRAHİM SİNCAR/OSMAN BİLGİN/BEŞİR ŞAVUR - Zengin tarihi doku ve kültürleriyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır ve Mardin, Kurban Bayramı tatilini dolu geçiriyor.

Kültür ve doğa turizminin gözde şehirleri arasında bulunan Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır'a, çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösteriyor.

Bayram tatilini geçirmek için kente gelen ziyaretçiler, özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturuyor.

Tarihi mekanları ziyaret eden turistler, kentin tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buluyor.

"Bayramı doğu illerinde geçirmek gerçekten çok güzel"

İstanbul'dan gelen Utkucan İnkaya, AA muhabirine, daha önce bayram tatillerini genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirdiklerini, bu yıl ise Diyarbakır'ı tercih ettiklerini söyledi.

Kente geldiklerinde beklentilerinin üzerinde bir atmosferle karşılaştıklarını dile getiren İnkaya, Diyarbakır'ın kültürel açıdan zengin bir şehir olduğunu belirtti.

İnkaya, şunları kaydetti:

"Yemeklerini de çok beğendik. Ciğer yemeye gideceğiz. Burada gezilecek çok sayıda yer var. Kentte yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. İnsanlar büyük bir merakla Diyarbakır'a geliyor. Bayramı doğu illerinde geçirmek gerçekten çok güzel. Doğası, kültürü ve tarihiyle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Tarihi açıdan da çok etkileyici bir şehir."

"Burada farklı ve güzel duygular yaşıyorum"

İzmir'den eşiyle gelen Adem Akçeşme de kentte sıcakkanlı insanlarla karşılaştıklarını söyledi.

Daha önce Diyarbakır'a gelmek istediğini ancak yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamadığını belirten Akçeşme, kenti ilk kez ziyaret ettiğini bildirdi.

Kenti çok beğendiğini dile getiren Akçeşme, "Şehir çok güzel ve tarihi mekanları oldukça fazla. Burada farklı ve güzel duygular yaşıyorum. Bayram dolayısıyla kentte yoğun bir kalabalık var." dedi.

"Beklediğimizin üzerinde bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştık"

Merkez Sur ilçesinde Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı işletmecisi Kadri Önalan ise 9 günlük bayram tatili dolayısıyla Diyarbakır'ı ziyaret eden misafirleri memnuniyetle ağırladıklarını söyledi.

Özellikle Hasanpaşa Hanı'nda yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirten Önalan, bayram döneminde kentte hareketliliğin arttığını kaydetti.

Yoğunluğu beklediklerini ancak bu seviyede bir kalabalık öngörmediklerini dile getiren Önalan, "Diyarbakır her bayram kalabalık oluyor ancak bu bayram yoğunluk daha fazla. Beklediğimizin üzerinde bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştık. Çok şükür her şey güzel ilerliyor. Herkesi Diyarbakır'a gelip bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin'de otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören Mardin, bayram tatilinde de turistlerin tercihi oldu.

Mardin Müzesi, Kasımiye ve Zinciriye medreseleri, Deyrulzafaran Manastırı ile Dara Antik Kenti gibi mekanları ziyaret edenler, kentin sokaklarında geçmişin izlerine şahit oluyor.

Camileri, medreseleri, manastırları, kiliseleriyle turizm açısından büyük potansiyele sahip Mardin'in tarihi yapılarını ziyaret eden turistler, badem şekeri ve coğrafi işaretli yöresel yemeklere ilgi gösteriyor.

Kentte otellerde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaşması sonucu bazı misafirler, çevre illerde konaklamak durumunda kalıyor.

"Esnaf olarak memnun oluyoruz"

Yöresel ürünler satan esnaf Mehmet Şah Hazar, bayram dolayısıyla yoğun bir dönem geçirdiklerini, her şehirden misafirleri ağırladıklarını ve ziyaretçilerin özellikle badem şekeri, cevizli sucuk, yöresel kahve gibi ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi.

Hazar, "Bayram, bölgenin kalkınması açısından çok büyük bir avantaj. Özellikle son yılların en yüksek turizmini Mardin olarak alıyoruz. Esnaf olarak memnun oluyoruz." dedi.

Dara Antik Kenti'nde esnaf Aşir Bilen ise bayram tatilinin başlamasıyla antik kentin ziyaretçilerle dolduğunu, özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini, esnaf olarak ilgiden memnun olduklarını anlattı.

"Gerçekten muazzam bir şehir"

Kayseri'den şehri gezmeye gelen Zeynep Caferoğlu Akın da eşi ile bayram tatilini fırsata çevirip bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Bölgeyi ve özellikle Mardin'i çok beğendiklerini kaydeden Akın, şöyle konuştu:

"Mezopotamya'nın bu şekilde olduğunu, çok geçmiş tarihlere dayandığını biliyorduk ama yerinde görmek güzel. Mardin'de çok farklı kültürlerin bir arada olduğunu gördük. Çok güzel bir birliktelik oluşturmuş. Bu mutfağına da yansımış. Çok güzel lezzetler tatma fırsatımız oldu. O yüzden hem kültürel hem de gastronomi açısından bu bölge çok güzel ve mutlaka görülmeli."

Kahramanmaraş'tan gelen Mehmet Akif Ceran ise tatili fırsata çevirip ailesiyle doğunun güzel şehri Mardin'e geldiklerini dile getirdi.

Uzun yıllardır hep görmeyi istediği Mardin'e gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Ceran, "Gerçekten muazzam bir şehir. Her yerinde bir tarih var. Çok güzel, hayran kaldım. Ailecek, çok mutluyuz. İyi ki gelmişiz. İki gün güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

İzmir'den gelen Berfin Yüzer de farklı kültürleri ve medeniyetleri barındıran tarihi şehri herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan'dan ailesiyle gelen Kemal Niftiyev, çocuklarının, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe"yi izlediğini ve bölgeyi çok merak ettiğini söyledi.

Bu nedenle bölgeye geldiklerini dile getiren Niftiyev, Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Mardin'e geldiklerini bildirdi.

Niftiyev, "Mardin, tarihiyle, yemekleriyle, her şeyiyle gayet güzel bir anı oldu bizim için. Olağanüstü bir deneyim oldu. Türkiye zaten her zaman geldiğimiz gittiğimiz yer ama Mardin'in özellikle başka bir duygusu var." ifadelerini kullandı.