Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, 78 kişi yangından etkilendi.

21.06.2024 15:18
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Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. 6 kişinin can verdiği 9'u ağır 43 kişinin tedavi altına alındığı olayda ölü sayısı 11, yangından etkilenen sayısı ise 78 olarak açıklandı.

4'Ü ENTÜBE 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

AMBULANS VE UMKE TİMLERİ OLAY YERLERİNDE

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirildi.

5 KİŞİ İLE BAŞLAYAN ÖLÜM SAYISI 11'E KADAR YÜKSELDİ

Yangında ilk olarak Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi yaşamını yitirmişti. Yangından etkilenen 10'u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef olmuştu.

Diyarbakır ve Mardin\'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11\'e yükseldi

Diyarbakır, Mazıdağı, Yücebağ, Mardin, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Süleyman Kurtay: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşaallah ailelerine sabır diliyorum 17 0 Yanıtla
  • Gülümser Colak: Bu yanginlari cikaranlari yakalayin ve ibretlik olsun diye "idam edin". Okadar CANLAR ölüyor ya. :((( 7 0 Yanıtla
  • Mert Temelli: Ölüm sebepleri ne duman mı yanarak mı 5 2 Yanıtla
    Coşkun Barış: Ne fark eder allah rahmet eylesin 13 2
  • Ramazan Gündoğan: Çok üzücü ailelerine sabırlar diliyorum. 2 0 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: ulan haber bile edilmiyor yangına hiç bir şekilde müdahale Edilmiyor. Kardeş Miyiz 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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