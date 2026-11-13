Diyarbakır ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Diyarbakır ve Mardin'de yapılan basın açıklamalarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Diyarbakır ve Mardin'de yapılan basın açıklamalarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti'nde cuma namazının ardından bir araya gelen grup tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Yaz, Gazze'de modern çağın en ağır soykırım ve yıkım süreçlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Gazze halkının temel insani ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Yaz, şöyle konuştu:

"Mevsim koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte Gazze'deki insani felaket yeni ve çok daha yakıcı bir boyuta ulaşmıştır. Şiddetli yağışlar, dondurucu soğuklar, fırtınalar ve su baskınları, zaten hiçbir fiziksel koruması olmayan çadır kentleri tamamen yaşanmaz hale getirmiştir. Çamurun ve suyun içinde kalan çadırlarda ısınma imkanından, temiz içme suyundan, yeterli gıdadan ve en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar bugün sadece bombaların değil, açlığın, salgın hastalıkların ve dondurucu soğuğun pençesinde yaşam mücadelesi vermektedir. Açlık ve sefalet, işgal rejimi tarafından bilinçli bir politika olarak bir savaş ve teslim alma silahı şeklinde kullanılmaya devam edilmektedir."

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Yaz, "İnsani yardım koridorlarının keyfi biçimde kapatılması, enkaz kaldırma ekipmanlarının ve kışlık barınma malzemelerinin bölgeye girişinin engellenmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması ve halkın kendi topraklarına ve evlerine güvenli dönüşünün sabote edilmesi açık birer savaş ve insanlık suçudur." dedi.

Yaz, vicdan sahibi insanları, sivil toplum kuruluşlarını ve sorumluluk sahibi yetkilileri Gazze'de yaşanan insani krize karşı harekete geçmeye çağırdı.

Mardin

Mardin'de de sivil toplum kuruluşları ve Kudüs Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı çıkışında toplanan grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Mardin İHH Başkanı Hamdullah Aşar, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların yalnızca bir soykırım değil, insanlığın gözleri önünde büyüyen büyük bir vicdan ve insanlık krizinin adı olduğunu söyledi.

Gazze'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Aşar, şunları kaydetti:

"Gazze'de halkın büyük çoğunluğu evlerinden edilmiş, yüz binlerce aile derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Hastaneler yetersiz, ilaçlar eksik, temiz suya erişim sınırlı, çocukların eğitim hayatı ise büyük ölçüde kesintiye uğramış durumda. Kasım ayının ilk haftasında itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, Gazze genelinde büyük bir felakete dönüştü. İnsani yardım kuruluşlarının 11 Kasım tarihli değerlendirmelerine göre yaklaşık 1,4 milyon insanın yaşadığı çadır ve geçici barınma alanları yağışlardan etkilendi. En az 70 bin çadırın hasar gördüğü, yüzlerce ailenin yeniden yerinden edildiği bildirildi. Çadırını su basan, yatağı ıslanan, üzerini örtecek bir battaniyesi dahi bulunmayan insanların dramı artık kelimelerle anlatılamayacak boyuttadır."

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırıların Gazze'de hayatı yaşanamaz hale getirdiğini ifade eden Aşar, "Ateşkes ve diplomatik açıklamalar tek başına yeterli değildir. Sivillerin güvenliği sağlanmadıkça, insani yardımlar kesintisiz ulaştırılmadıkça ve uluslararası hukuk işletilmedikçe Gazze'de gerçek bir huzurdan söz edilemez." dedi.

Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA
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