Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede dün akşam saatlerinde başlayan yangında ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. 78 kişinin yangından etkilendiğini bildiren Koca, Diyarbakır'da 4'ü entübe haldeki toplam 5 hastanın yoğun bakımda,, Şanlıurfa'da da 1 hastanın entübe durumda tedavi gördüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, dün saat 22.00 sıralarında Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği kırsal mahallelerinde çıkan yangında ölenlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, şu bilgileri aktardı:

"Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6. Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi, yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."