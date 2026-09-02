Diyarbakır Yenişehir'de cipi tarayan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'de cipi tarayan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Diyarbakır Yenişehir\'de cipi tarayan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, cipi hastaneye kadar sürerek sağlık ekiplerine ulaştı; polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenen cipteki 2 kişi yaralandı. Sürücü, yaralı halde cipi hastaneye kadar sürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçtaki 2 kişi yaralandı. Sürücü, yaralı halde cipi sürerek Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi. Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 2 yaralı, tedaviye alındı. İhbar üzerine olayın meydana geldiği bölgeye ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Yenişehir'de cipi tarayan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Yenişehir'de cipi tarayan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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