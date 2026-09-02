Diyarbakır Yenişehir'deki silahlı saldırıda SUV araçtaki 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda seyir halindeki bir SUV araca silahla ateş açıldı, araçtaki 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'da seyir halindeki SUV tipi araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki SUV tipi araca, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Yenişehir'deki silahlı saldırıda SUV araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Sizin düşünceleriniz neler ?