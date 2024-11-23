Dizindeki Kitlelerden Kurtuldu

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Kars'ta elektrik teknikeri Rıdvan Kotan, yürümesine engel olan sağ dizindeki kitlelerden Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla kurtuldu.

Sarıkamış Meslek Yüksek Okulunda elektrik teknikeri Diyarbakırlı Kotan (30), sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce İstanbul'da ameliyat oldu.

Daha sonra hastalığı nüksedince memleketindeki doktorlara başvuran Kotan'a, ameliyatının riskli olduğu söylendi.

Bir süre önce ilçedeki yüksek okulda göreve başlayan ve ağrılarının yanı sıra dizindeki kitlenin büyümesi nedeniyle yürümekte zorlanan Kotan, Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Natig Veli'ye başvurdu.

Tetkiklerde, dizindeki kitlenin büyüdüğü tespit edildi ve Dr. Veli tarafından yapılan ameliyatla kitleler alındı.

Kotan, ameliyatın ardından yürüteç desteğiyle rahat yürümeye başladı.

Uzmanı Dr. Natig Veli AA muhabirine, Kotan'ın sağ dizine operasyon yapıldığını söyledi.

Hastanın daha önce sağ dizinde serbest eklem cisimleri nedeniyle ameliyat olduğunu ancak tam tanı konulamadığı için tedavisinin yarım kaldığını belirten Natig, "Hasta bize başvurduğunda mevcut kitlesi çok daha büyümüş şekildeydi, ameliyatını yaptık. Kompleks bir ameliyatla dizinin ön ve arka tarafından kitleleri çıkardık. Genel durumu iyi, takiplerini devam ettiriyoruz." dedi.

Tekniker Kotan da dizinde nükseden rahatsızlığından kurtulduğu için mutlu olduğunu anlattı.

Diyarbakır'da gittiği bazı doktorların riskli olması nedeniyle dizine bir ameliyat yapmadığını ifade eden Kotan, "Natig hocama geldim, tedaviye başladı ve daha sonra ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim, fizik tedavi süreci ve yürüteç desteğiyle yürümeye başladım." diye konuştu.