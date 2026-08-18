DJI'den Temyiz Mahkemesi'ne Tepki - Son Dakika
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DJI'den Temyiz Mahkemesi'ne Tepki

DJI\'den Temyiz Mahkemesi\'ne Tepki
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DJI, ABD temyiz mahkemesinin Çin ordusuyla bağlantı iddialarını yeniden incelemesini memnuniyetle karşıladı.

SHENZHEN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çinli insansız hava aracı (İHA) üreticisi DJI, ABD temyiz mahkemesinin şirketin Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddialarının yeniden incelenmesine yönelik kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, davanın ilerleyen sürecinde gerçeğin ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı, DJI'yi ilk olarak Ekim 2022'de Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlerin yer aldığı kara listeye almıştı.

DJI, Ekim 2024'te Savunma Bakanlığı'na karşı dava açmış, ABD'deki bir alt mahkemenin 2025 yılında bakanlık lehine hükmetmesi üzerine kararı temyize taşımıştı.

ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi geçen cuma günü verdiği kararda, alt mahkemenin DJI'nin Çin'in savunma sanayi tabanına katkıda bulunduğu sonucuna varırken yalnızca kamuya açık kayıtlara dayanmasının hatalı olduğuna hükmetti. Dava, yargılamanın devamı için alt mahkemeye geri gönderildi.

DJI yaptığı açıklamada, mahkemenin bu kararının "haksız bir tanımlamanın düzeltilmesi yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti. Askeri bir şirket olmadığını yineleyen DJI, ürünlerinin çatışmalarda kullanılmasına kararlılıkla karşı çıktıklarını ve bunu önlemek için aktif adımlar attıklarını kaydetti.

DJI, ABD Savunma Bakanlığı'nın yeterli kanıt sunmadan ve gerekli hukuki süreci işletmeden şirketi kara listeye aldığını ve bunun önemli itibar ve ticari kayıplara yol açtığını belirtti.

Dünyanın önde gelen İHA üreticilerinden DJI, verilere göre ABD'deki ticari İHA pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduruyor. Şirketin açıklamasına göre DJI, yalnızca 2023 yılında ABD tarım sektörüne 515 milyon ABD doları katkı sağladı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, Teknoloji, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DJI'den Temyiz Mahkemesi'ne Tepki - Son Dakika

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