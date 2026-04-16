Maraş saldırısı sonrası olay iddia! Cumhurbaşkanlığından jet açıklama geldi

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, olay yeri incelemesi tamamlanmadan temizlik yapıldığı ve delillerin karartıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan “olay yeri incelemesi bitmeden temizlik yapıldı” iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır.”

RESMİ AÇIKLAMALARA VURGU

İletişim Başkanlığı, adli süreci sekteye uğratmayı ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen paylaşımlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulundu.