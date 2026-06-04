DOA Sistemi Başlıyor: Her Ambalaja 1 TL! - Son Dakika
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DOA Sistemi Başlıyor: Her Ambalaja 1 TL!

DOA Sistemi Başlıyor: Her Ambalaja 1 TL!
04.06.2026 16:33
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1 Temmuz'da başlayacak DOA sistemi, iade edilen her ambalaj için 1 TL teşvik sunacak.

TÜRKİYE genelinde 1 Temmuz'da uygulamaya geçecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle vatandaşlar, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 TL teşvik bedeli kazanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde hayata geçecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için uygulanacak teşvik bedelinin 1 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Tüketiciler, sisteme kayıtlı iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne teslim ettikleri her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli kazanacak.

2025 yılı şubat ayında pilot uygulama olarak Sakarya'da başlatılan ve Temmuz 2025 itibarıyla '7 Bölge 7 İl' sloganıyla yaygınlaştırılan DOA sistemi kapsamında vatandaşlara iade edilen depozitolu ambalajlar için 0,25 TL teşvik bedeli ödeniyordu. Sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yeni bir aşamaya geçerken, teşvik bedeli de 1 TL'ye yükseltilmiş olacak.

Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA uygulaması; içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Sistem sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar TL seviyesinde doğrudan katkı sunulması öngörülüyor.

TÜKETİCİ İÇİN KOLAY VE DİJİTAL SÜREÇ

DOA uygulaması, geri dönüşümü tüketiciler için erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiren dijital bir sistem sunuyor. Sistem kapsamında tüketiciler, 'DOA' logolu ambalajları iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne (DİM) teslim ederek teşvik bedellerini anında alabiliyor.

İade edilen her 'DOA' logolu ambalajlar için belirlenen 1 TL teşvik bedeli, kullanıcıların telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlarına aktarılıyor. Vatandaşlar, biriken tutarları diledikleri zaman banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor veya alışverişlerinde kullanabiliyor. Böylece geri dönüşüm süreci tüketiciler için hızlı, kolay ve pratik bir deneyime dönüşüyor.

1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde iade noktası olarak hizmet verecek market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeler iade edilen ve tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçecekleri saha operatörüne teslim edecek.

Depozitolu içecek satan işletmeler ve HOREKA'ların dbys.gov.tr üzerinden kayıtlarını tamamlayıp birlikte çalışacakları saha operatörünü belirlemesi gerekecek.

BAKAN KURUM: ATIK YÖNETİMİNDE SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) ile Türkiye'de atık yönetiminde yeni bir seferberlik başlattıklarının altını çizen Bakan Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye'de çevre konusunda çok önemli bir farkındalık ve toplumsal dönüşüm süreci başlattık. Şimdi bu anlayışı yeni bir aşamaya taşıyoruz. Sokaklarımızın, parklarımızın, sahillerimizin ve yaşam alanlarımızın daha temiz olduğu bir Türkiye için önemli bir adım atıyoruz. DOA ile vatandaşımızı doğrudan sürecin merkezine alan, teknolojisiyle dünyaya örnek olacak yeni nesil geri dönüşüm uygulamasını hayata geçiriyoruz. Amacımız geri dönüşümü günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek, milyonlarca ambalajın doğaya karışmasını önlemek ve bu değerleri yeniden ekonomimize kazandırmak. Bu kapsamda 1 Temmuz itibarıyla vatandaşlarımız, iade noktalarına teslim ettikleri her 'DOA' logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 TL teşvik bedeli kazanacak. Böylece vatandaşlarımız hem geri dönüşüm süreçlerine doğrudan katkı sunacak hem de çevremizi koruyan bu büyük dönüşümün aktif bir parçası olacak. Geri dönüşüm kültürünü güçlendiren, döngüsel ekonomiyi büyüten ve kaynaklarımızı koruyan bu sistemi hep birlikte başarıya ulaştıracağız. Vatandaşımız kazanacak, çevremiz kazanacak, Türkiye kazanacak."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOA Sistemi Başlıyor: Her Ambalaja 1 TL! - Son Dakika

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