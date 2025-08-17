Doğankent'te Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğankent'te Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Doğankent\'te Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
17.08.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Doğankent ilçesinde devrilen kamyonette ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi.

Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrildiği kazada ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi.

Kazada vefat eden Yusuf Alim (37), babası Mustafa Alim (80), annesi Hacer Çil (73) ve kız kardeşi Hanife Taş için ilçedeki Harşit Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Yusuf ve Mustafa Alim ile Hacer Çil'in cenazeleri Kozköy köyünde, Hanife Taş'ın cenazesi ise Giresun merkezdeki mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğankent, giresun, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğankent'te Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 15:20:43. #7.12#
SON DAKİKA: Doğankent'te Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.