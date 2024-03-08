Güncel

Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerine kadar Osmaniye geneliyle Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.