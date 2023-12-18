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Doğu Anadolu'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 36 mahalle yolu, Ağrı'da 86 köy yolu, Iğdır'da 44 köy yolu, Ardahan'da 13 köy yolu ve Kars'ta 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu\'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
18.12.2023 - 10:27,
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Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 86, Iğdır'da 44, Ardahan'da 13, Kars'ta ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
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Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Son Dakika

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