Doğu Anadolu'da Buzlanma Etkili - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Buzlanma Etkili

Doğu Anadolu\'da Buzlanma Etkili

Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar nehirleri ve yolları buzla kapladı.

10.02.2025 10:46
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Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta, dondurucu soğukların etkisiyle nehir, dereler ve şelaleler buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, nehir ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının donduğu kentte, vatandaşlar araçlarının üstüne battaniye serdi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Çatılarda buz sarkıtı oluştu, ağaçları kırağı kapladı.

Tunceli

Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle dağların zirveleri sis bulutlarıyla kaplandı.

Kentin Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ile şelaleler buz tuttu.

Su kıyılarında bulunan bazı ağaçlarda kırağı oluştu.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı, araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu.

Soğuk nedeniyle çalışmayan araçlar takviye ile çalıştırıldı.

Vatandaşlardan Kadir Akkaya kar yağışının ardından soğukların başladığını belirterek,"Aşırı derecede soğuk var, dün arabayı çalıştırdım, bugün çalışmıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Buzlanma Etkili - Son Dakika

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