Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar: Ardahan\'da Sıcaklık Sıfırın Altında 31 Dereceye Düştü

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Erzurum'da ise 17 derece kaydedildi.
Erzurum'da dondurucu soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.
Cami bahçelerindeki şadırvanların etrafı buzla kaplandı, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürdü.
Ardahan'da ise sabah iş yerlerine yürüyerek gidenler, dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Ev ve iş yerleri camlarının da buz tuttuğu kentte, Kura Nehri bölgesinde pus oluştu.
Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.
Murat Nehri ve derelerin buzla kaplandığı kentte, bazı yerlerde de sis meydana geldi.
Taşlıçay ilçesinde de dereler buzla kaplandı.
Kars'ta ev ve iş yeri camları buzla kaplandı
Kars'ta ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.
Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin buzla kaplı camlarını temizlemeye çalıştı.
Sarıkamış'taki esnaflardan Serhat Gökmen, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Gece eksi 20'leri gördük, camlarımız buz tuttu şimdi temizlemeye çalışıyoruz." dedi.
Bazı esnaf da kar ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan sahipsiz hayvanları besledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, "Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane." dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar: Ardahan'da Sıcaklık Sıfırın Altında 31 Dereceye Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?