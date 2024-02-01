Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar: Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli Etkilendi

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında yaklaşık 2 metre buz sarkıtları oluştu.
Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü.
Kentteki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.
Ardahan eksi 30 dereceyi gördü
Sıcaklığın gece eksi 30 derece kaydedildiği Ardahan ise buz kesti.
Yol ve kaldırımlar ile ev ve iş yerlerim camları buz tuttu, Kura Nehri ile Alabalık Deresinde ise pus oluştu.
Araç ve ağaçların kırağı ile kaplandığı kentte erken saatlerde dışarı çılanların kaş ve kirpiği buz tuttu.
Ağrı'da uzun buz sarkıtları oluştu
Termometrelerin gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da buzlanma meydana geldi.
Fatih Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki su deposunda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
Murat Nehri'nin ve derelerin donduğu kentte, araçların camları buz tuttu.
Taşlıçay ilçesinde de etkili olan soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars'ta sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti
Kars'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece kaydedildi.
Soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar bitkiler kırağı tuttu.
Bazı sürücüler, soğuktan donan araçlarını akü takviyesi yaparak çalıştırdı, bazıları ise iterek tamirciye götürdü.
Vatandaşlardan Emin Bozyel, havaların çok soğuduğunu ve araçlarını çalıştırmakta güçlük çektiklerini söyledi.
Tunceli'de dere ve şelaleler buz tuttu
Sıcaklığın gece eksi 6 derece ölçüldüğü Tunceli'de, soğuk havanın etkisiyle dağların zirvelerinde sis, ağaçlarda kırağı oluştu.
Dere ve şelalelerin buzla kaplandığı kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Kentin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde yaşayan besiciler de soğuk havaya rağmen hayvanlarının bakımını yaptı.
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