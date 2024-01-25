 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğu Anadolu'da Kar Yağışı: 381 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı: 381 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da dün etkili olan karın ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda kent genelinde kapalı olan 429 mahalle ve mezra yolundan 228'i açıldı. Karla mücadele ekipleri, kapalı olan 201 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Muş'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 köye ulaşımın sağlanmadığını belirtti. Vatandaşların mağdur olmaması için yolların en kısa sürede açılacağını bildiren Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti. Yüksek kesimlerde kar yağışının fazla olduğu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları açmaya çalıştıklarını aktardı. Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karın ardından 24 köy ve 65 mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, 89 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı: 381 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor
25.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:50
Abone Ol

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da dün etkili olan karın ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda kent genelinde kapalı olan 429 mahalle ve mezra yolundan 228'i açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı olan 201 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 köye ulaşımın sağlanmadığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolların en kısa sürede açılacağını bildiren Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Yüksek kesimlerde kar yağışının fazla olduğu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları açmaya çalıştıklarını aktardı.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karın ardından 24 köy ve 65 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, 89 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Ulaşım, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kar Yağışı: 381 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:18:37. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı: 381 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement