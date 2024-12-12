Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı

Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır için yoğun kar ve kötü hava koşulları uyarısı yapıldı.

12.12.2024 13:16
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??????? Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Bitlis'in doğu kesimleri ile Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır ve çevrelerinde gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Bölgelerde kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, tipi ile kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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