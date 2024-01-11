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Doğu Anadolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ağrı'da Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi. Kars'ta Sultan Alparslan Camisi'nde dualar edildi ve vatandaşlara lokma dağıtıldı. Ardahan'da ise Gazze için dua edildi ve vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

Doğu Anadolu\'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi
11.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 20:07
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Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camii ve Muratpaşa Camii olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vaazla devam eden programın ardından cami çıkışında Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Kars

Kars'ta da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sultan Alparslan Camisi'nde düzenlenen programda dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Yeni Mahalle'deki Hacı Mikailefendi Camisi'nde düzenlenen programda Gazze için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

Kaynak: AA
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