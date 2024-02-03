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Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili Oluyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Doğu Anadolu\'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü bu illerde kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Araç sahipleri araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu. Ağrı'da Murat Nehri ve dereler buz tuttu, ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kars'ta bitkiler ve ağaçlarda kırağı oluştu, sulak alanlar dondu. Ardahan'da göl ve akarsuların yüzeyi buz tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Tunceli'de kaldırım, sokak ve caddelerde buzlanma oluştu, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

03.02.2024 10:17
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Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum'da kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu şehirde, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.

Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve dereler buz tuttu, vatandaşlar araçlarının battaniyelerle örttü.

Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Taşlıçay ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buzla kaplandı.

Kars

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Sulak alanların donduğu kentte yabani kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti. Yeşilbaş ördekler buz tutmayan sulak alanlarda beslenmeye çalıştı.

Kar ile beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ile bitkiler kırağı tuttu.

Bazı derelerin tamamen donduğu ilçede, İnönü Mahallesi'nde bir grup çocuk, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Ardahan

Ardahan'da da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle göl ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.

Ağaç ve araçların camlarının kırağı tuttuğu ilde, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Tunceli

Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle kaldırım, sokak ve caddelerde buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında tuzlama çalışması yaptı.

Kentin Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kırağı tutan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

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Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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